"Labāk ir paklusēt," - mūziķis The Ludvig par negatīvajiem komentāriem internetā
TV kanāla "360" sarunu raidījumā "Aina studijā!" viesi diskutē par motivāciju rakstīt negatīvus un aizskarošus komentārus internetā. Bijusī jūtūbere Laura Anna Ķīse, piemēram, uzskata, ka šādus komentārus raksta cilvēki, kas vēlas parādīt savu varu.
Viņa atklāja, ka vissāpīgākie ir bijuši komentāri par izskatu un svaru, ko rakstījuši pusmūža vīrieši. "Apmēram tādi komentāri man bija visu manu karjeru, vienkārši, ja tā ir sāpīga tēma, tad tas iedur brūcē, un tas ir dubultsāpīgi," pauž Laura.
Mūziķis Jēkabs Ludvigs Kalmanis jeb The Ludvig atzīst, ka viņam ir grūti saprast šādu rīcību un tās motīvus. “Es vienmēr esmu paturējis prātā to fragmentu no animācijas filmas "Bembijs", kad zaķītis saka: "ja tev nav nekā laba, ko pateikt, nesaki neko"", saka mūziķis un piebilst: "Es nespēju iztēloties, kā tā var - vai tiešām nav nekā svarīgāka ko darīt, un kur likt savu enerģiju?"
Savukārt Laura skaidro, ka, viņasprāt, šādu komentāru rakstītājiem trūkst pašpārliecinātības un viņi tādā veidā meklē varas sajūtu. Viņasprāt, redzot, piemēram, sievieti, kas nav viņu tips vai neliekas pievilcīga, negatīvo komentāru autoriem ir svarīgi paust šo nostāju, un "nolikt līdz ar zemi". "Daudzi cilvēki ikdienā nejūt varu - viņi strādā sliktos darbos vai arī mājās nav labi un acis vairs "nemirdz ne par ko"," spriež Laura. Viņa piebilst, ka "nepārliecināti cilvēki ir bīstami".