LNSO ar koncertu Rīgas Kongresu namā atklāj jaunu mājvietu
Mūzika
Šodien 10:51
FOTO: ļaudis dodas baudīt Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra pirmo koncertu jaunajā mājvietā
Pagājušajā piektdienā, 15. augustā, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) aizvadīja savu pirmo koncertu jaunajā mājvietā – Rīgas Kongresu namā. No 2025./2026. gada sezonas šī būs orķestra galvenā mītnes vieta, vienlaikus turpinot koncertēt arī reģionālajās koncertzālēs.
Koncerts tika veltīts somu diriģēšanas leģendai Jormam Panulam, kurš 10. augustā atzīmēja savu 95. dzimšanas dienu. Maestro pie diriģenta pults stājās Žana Sibēliusa Vijolkoncerta atskaņojumā, kur soliste bija Tami Pohjola, kā arī Sergeja Prokofjeva Septītās simfonijas interpretācijā.
Savukārt Sibēliusa simfonisko poēmu “Somija” īpašā priekšnesumā diriģēja Jormas Panulas skolnieks, LNSO mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Tarmo Peltokoski.