Rokfestivāls "Zibens pa dibenu" Ogrē 2025. gada augustā
Atzīmējot 40 gadus kopš grupas “Pērkons” leģendārā Ogres koncerta 1985.gadā, pēc kura roka enerģijas saviļņotie jaunieši atpakaļceļā uz Rīgu izdemolēja ...
FOTO: roks, zibeņi un trakulīga enerģija satricina Ogres estrādi festivālā "Zibens pa dibenu"
Atzīmējot 40 gadus kopš grupas “Pērkons” leģendārā Ogres koncerta 1985. gadā, pēc kura roka enerģijas saviļņotie jaunieši atpakaļceļā uz Rīgu izdemolēja vilciena vagonu, 2025. gada 15. augustā Ogres estrādē izskanēja vērienīgais rokfestivāls “Zibens pa dibenu”.
Iespaidīgajos rokenrola svētkos, kuros, kā šķita, piedalījās un savu režiju veidoja arī pats “Pērkona” līderis, komponists Juris Kulakovs, tieši uz “Pērkona” uzstāšanos sarīkojot grandiozu debesu uguņošanu, pulcējās tūkstošiem skatītāju.
Uz festivāla skatuves kāpa un Ogres estrādi piedārdināja gan Latvijas pankroka leģendas “Inokentijs Mārpls”, gan klasiskās mūzikas huligāni grupa “DAGAMBA”, gan latviešu folkmetāla grandi “Skyforger”, gan jaunā un daudzsološā folka/progresīvā roka grupa “The Silver Grooves”. Par īpaši emocionālu festivāla mirkli kļuva Jura Kulakova meitas – vijolnieces Justīnes Kulakovas-Sipņevskas – uzstāšanās, kā veltījumu savam tētim atskaņojot Jura 1996. gadā sacerēto skaņdarbu vijolei un klavierēm “Romance”.
Iespaidīgas zibeņošanas un lietusgāzes pavadībā rokfestivālu noslēdza pats “Pērkons”, enerģētiskā performancē atskaņojot gan instrumentālos skaņdarbus un dziesmas no leģendārā Ogres koncerta oriģinālās programmas “Lai top!”, gan paceļot skatītājus sajūsmas vilnī, kopdziedāšanā un kopdejošanā ar lielākajiem grupas hitiem.