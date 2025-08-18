Koncerti "Tavā un manējā Liepājā" 2025. gada augustā
FOTO: liepājroka fanus ar vareniem koncertiem saviļņo Zigfrīds Muktupāvels, Ainars Virga, Guntis Veits, Igo, Andris Ērglis un citi
Ar skatītāju stāvovācijām un sirsnīgu līdzdziedāšanu aizvadītās nedēļas nogalē, 16. augustā, koncertdārzā "Pūt, vējiņi!" Liepājas 400. jubilejas noskaņās aizvadīti divi koncerti "Tavā un manējā Liepājā".
Koncertos liepājnieku zelta dziesmas izdziedāja un izspēlēja Zigfrīds Muktupāvels, Ainars Virga, Guntis Veits, Igo, Jānis Narkevics un Andris Ērglis, pavadošās grupas mūziķi un varens liepājnieku apvienotais kopkoris diriģenta maestro Jēkaba Ozoliņa vadībā. Koncertu muzikālais vadītājs Jānis Strazds, bet scenāriju un režiju veidoja Maija Kalniņa – viņa kopā ar leģendāro grupas "Credo" mūziķi Valdi Skujiņu bija šo koncertu konferansjē.
Jau izsludināti "Tavā un manējā Liepājā" nākamā gada koncerti – 2026. gadā tie notiks jau divus vakarus pēc kārtas – 14. un 15. augustā. 14. augustā būs koncerts "Tavā un manējā Liepājā | ImKa". Šajā neaizmirstamajā vakarā maģiskajā Imanta Kalniņa mūzikā satiksies dziedātāji Ainars Mielavs, Agnese, Igo, Kristiāna Stirāne un dziedošais Latvijas Nacionālā teātra aktieris Gundars Grasbergs, kā arī pavadošie mūziķi Jura Kristona vadībā. Savukārt 15. augustā notiks koncerts "Tavā un manējā Liepājā | liepājnieku zelta dziesmas". Leģendārās dziesmas no liepājnieku popa un rokmūzikas zelta fonda izpildīs liepājnieki vai Liepājas skartie Uldis Marhilevičs, Ainars Virga, Igo, Ance Krauze, Emīls Balceris un Marats Ogļezņevs, pavadījumu spēlēs lieliski mūziķi Jāņa Strazda vadībā.