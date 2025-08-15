No Netflix ekrāna līdz Santamonikas bāra durvīm: kā tagad dzīvo no “Wednesday” atlaistais aktieris
“Netflix” hita “Trešdiena” (“Wednesday”) fani jau pamanījuši, ka seriāla 2. sezonā vairs nav redzams aktieris Pērsijs Hainess Vaits, kurš iepriekš saskārās ar vairākām nopietnām apsūdzībām.
Pirmajā 2. sezonas sērijā, kas iznāca 6. augustā, jaunais direktors Berijs Dorts (Stīvs Bušemi) paskaidroja, ka Pērsija Hainesa Vaita atveidotais varonis ir pārcēlies uz Reihenaubahas akadēmiju Šveicē. Vēlāk sērijā Enida (Emma Majersa) pastāstīja Trešdienai (Džena Ortega), ka no Ksavjera saņēmusi dāvanu — gleznu ar “biedējošu kraukli uz kapakmens” un piezīmi.
Hainess Vaits tika izrakstīts no sižeta pēc tam, kad viņu apsūdzēja par to, ka Toronto rīkotajā ballītē apzināti piedzirdinājis sievietes, lai ar tām nodarbotos ar seksu. Apsūdzības viņš kategoriski noliedza, nosaucot tās par “dezinformācijas kampaņu”.
Tagad, gandrīz divus gadus pēc izslēgšanas no populārā seriāla, atlaistais “Trešdienas” aktieris strādā pavisam parastu darbu.
23 gadus vecais Hainess Vaits šonedēļ tika pamanīts, strādājot pie ieejas kādā Santamonikas bārā. Smaidīgais aktieris pārbaudīja identifikācijas kartes un sveicināja viesus vakara gaitā.
Lai gan atgriešanās “Trešdienā” nebūs, no ekrāniem aktieris nav pazudis — Hainesam Vaitam ir citi projekti, tostarp pusaudžu šausmu filma “Whistle”.
Aktieris tika atlaists no seriāla pēc tam, kad kāda sieviete apgalvoja, ka viņš vidusskolas laikā rīkojis ballītes ar nolūku gulēt ar piedzērušām meitenēm. Tolaik viņu apsūdzēja arī rasismā, kad internetā atkārtoti parādījās video, kurā viņš lieto rasistisku apzīmējumu. Video kopš tā laika ir dzēsts.
Hainess Vaits apsūdzības komentēja sekojoši: “Šī gada sākumā kāds, kuru es nekad neesmu saticis, sāka pret mani tiešsaistē dezinformācijas kampaņu. Pret mani tika izmantotas nepilngadīgu personu fotogrāfijas, bet piemēri, kuros darbojos tēlā, tika pasniegti kā naidīgi. Mana draudzene Džeina tika nepamatoti pasniegta kā upuris, un viņas mēģinājumi precizēt patiesību tika ignorēti. Šīs baumas ir nepatiesas. Es nevaru pieņemt, ka mani attēlo kā aizspriedumainu vai krimināli nolaidīgu attiecībā uz cilvēku drošību. Šādi nepamatoti, kaitīgi apgalvojumi var radīt neuzticību pret īstiem upuriem. Ir ļoti satraucoši zināt, ka šī dezinformācija ir radījusi cilvēkiem ciešanas.”