"Transleitera" Edžus atgriežas uz skatuves ar "Limp Bizkit" dziesmas latviskojumu
Grupa "Prērijas Kaucēji" kopā ar Edžu no dueta "Transleiteris" izdod "Limp Bizkit" dziesmas latviskojumu "Nāc un saņem!", kas radīta par godu tradicionālajai "Nekvalitatīvās mūzikas naktij", kas 15. augustā norisināsies Cēsu "Fonoklubā".
Dziesmas "Break Stuff" latviskā versija ieturēta labākajās "Limp Bizkit" tradīcijās, apvienojot to ar apšaubāmu instrumentālo kvalitāti apvienības "Sems un Prērijas Kaucēji" izpildījumā. Lai arī grupa eksistē jau 15 gadus, tās radošā darbība aprobežojas tikai "Nekvalitatīvās mūzikas nakts" ietvaros.
"Dziesmas vēstījums patiesībā ir ļoti dziļš," stāsta solists Edža, kurš vērtē, ka aiz skarbās ārienes patiesībā slēpjas trausla sirds, kurai emocijas ir sakrājušās tik tālu, ka nepieciešams tās izlādēt agresīvā veidā. "Šeit stāstam nāk talkā motorzāģis," rezumē dziedātājs.
"Transleiteris" plašākai auditorijai ir pazīstams ar dažādu populāru dziesmu latviskojumiem, parodijām un dažiem oriģinālgabaliem, no kuriem lielāko starptautisko atpazīstamību ieguva dziesma "#Porzingis", kuru komerciālai lietošanai ASV iegādājās sporta mediju gigants "ESPN".
Šogad "Nekvalitatīvās mūzikas nakti", kas norisināsies 15. augustā, atklās podkāsts "Bize vaļā", bet vakaru turpinās koncerts ar tādām apvienībām kā "Rīta Stienis" un "Prērijas kaucēji", kā arī dziesminieki Edža Niknais, Reinis Grautiņš un Zaķis. Tradicionāli šis vakars norisinās ziemā, taču īpašajā vasaras formātā daļa no mūziķiem uzstāsies āra terasē