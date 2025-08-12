Demija Lovato atkal dzied ar bijušo - kāds ir viņu stāsts?
Brāļi Džonasi jau bija raisījuši fanu nostalģiju ar savu jauno turneju, taču pirmajā koncertā latiņu pacēla vēl augstāk.
Grupa savā dzimtajā Ņūdžersijas štatā atklāja 20 gadu jubilejas turneju. Trīs brāļi – Kevins, Džo un Niks – uz skatuves atcerējās 2008. gada populāro Disneja filmu "Camp Rock", kad pieaicināja tās galveno zvaigzni Demiju Lovato.
Lovato filmā atveidoja Mičiju Toresu – Džo Džonasa tēlotā varoņa mīlestības interesi. Abi arī īsu laiku bija pāris dzīvē ārpus ekrāna. Sociālajos tīklos publicētajos video redzams, kā abi mākslinieki kopā izpilda dziesmas no filmas franšīzes – This Is Me un Wouldn’t Change a Thing.
Džo Džonass un Demija Lovato sāka satikties 2010. gada sākumā, taču viņu romāns bija īss — tikai dažus mēnešus, aptuveni no 2009. gada oktobra līdz 2010. gada maijam.
2013. gada atklātā intervijā Džo sacīja: “Mēs bijām draugi mūžību… galu galā satikāmies mēnesi.” Viņš arī atzina, ka attiecības kļuva intensīvākas, nekā bija gaidījis, daļēji Demijas personīgo grūtību dēļ tajā laikā.
Savukārt Demija par Džo izteikusies ļoti sirsnīgi: “Viņš ir īsts džentlmenis. Viņš ir mans labākais draugs, un viņš ir lielisks.”
Abi atzina, ka ir labāk būt draugiem, ko Džo apstiprināja: “Es jūtu, ka man šobrīd rūp mūsu draudzība vairāk. Tas bija mans lēmums izšķirties, bet es viņu mīlu kā draugu.”
Pašlaik Lovato ir precējusies ar mūziķi Džordanu “Jutes” Lutsu, savukārt Džonass 2024. gadā šķīra laulību ar aktrisi Sofiju Tērneri.