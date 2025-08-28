Modē ir govs raksti! Piemēru rāda Amala Klūnija, Dua Lipa, Megana Mārkla un citas slavenības
Tāpat kā ar leoparda un citu dzīvnieku rakstiem, periodiski modē atgriežas arī govs raksti, kurus pirmo reizi savā 1991. gada tērpu kolekcijā iekļāva modes nams "Prada".
Šogad zīmols papildināja savu ikonisko "Galleria" modeļa somiņu klāstu ar dažādiem dzīvnieku rakstiem, tostarp ar govs ādas motīviem. Govs raksti tērpā vai aksesuāros būs arī lieliska izvēle vasaras festivāla apmeklējumam, jo kovboju stils joprojām ir aktuāls, un – loģiski – kur kovboji, tur arī govis.
Vanesa Hadžensa (36)
Ja amerikāņu aktrises tērpam pievienot kovboja stila cepuri un zamšādas jaku, sanāktu teju ideāls tērps festivāla apmeklējumam, savukārt bez šādiem aksesuāriem – ērts un reizē stilīgs ikdienas komplekts.
Roko Ričijs (23)
Popmūzikas karalienes Madonnas un britu režisora Gaja Ričija atvase, kurš pats ir daudzsološs mākslinieks, manīts Londonas ielās jakā ar govs rakstiem. Tā lieliski saderēja ar zilajiem džinsiem.
Amala Klūnija (47)
Pazīstamā juriste un Holivudas aktiera Džordža Klūnija otrā puse diez vai izvēlētos kleitu ar govs rakstiem, taču viņai pietika ar smalku klatču jeb mazu somiņu, lai papildinātu savu eleganto koptēlu ar trendīgo rakstu.
Megana Mārkla (44)
Prinča Harija sieva papildināja klasisko melno kleitu ar stilīgām kurpēm ar govs rakstiem. Vēl viens veids, kā gaumīgi integrēt šos rakstus savā garderobē.
Dua Lipa (29)
No albāņu izcelsmes popzvaigznes var nošpikot vēl vienu ideju festivāla apmeklējumam – sporta bikses un kovboju stila zābaki ar aktuālājiem rakstiem.
Kailija Dženere (27)
Vasara vēl nav galā, tāpēc varam iedvesmoties no Kardašjanu klana atvases, izvēloties peldkostīmu ar govs rakstiem. Un neaizmirstam par galveno – sargāt galvu no saules ar stilīgu salmu cepuri!
Sofija Koelju (30)
Portugāļu influenceres un modes dāmas garderobē ir vairākas lietas ar aktuālajiem govs rakstiem, piemēram, šie mini svārciņi, kurus viņa demonstrēja atpūtas braucienā Grieķijā. Viņas koptēls ir lieliska izvēle arī kādam brīvdabas pasākumam.
Karīna (25)
Korejiešu popzvaigzne un K-Pop grupas "aespa" dalībniece Džimina Ju, kuru pasaulē pazīst kā Karīnu, šogad apmeklēja zīmola "Prada" Milānas modes nedēļas skati, tērpusies šā modes nama darinātā tērpā, rokās viņai bija "Prada Galleria" modeļa gandrīz 5000 eiro vērta somiņa ar govs rakstiem.