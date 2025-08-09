Gardēži un interesenti Rīgas burgeru festivālā mielojas ar burgeriem
9. un 10. augustā Esplanādes parkā norisinās astotais Rīgas burgeru festivāls. Tajā piedalās burgernīcu un restorānu pārstāvji no visas Latvijas, ...
Gardēži un interesenti Esplanādes parkā mielojas ar burgeriem un aizrautīgi vēro kulinārijas sacensības
9. un 10. augustā Esplanādes parkā norisinās astotais Rīgas burgeru festivāls, kuru apmeklē daudzi interesenti un amerikāņu tradicionālā ēdiena cienītāji.
Festivālā piedalās burgernīcu un restorānu pārstāvji no visas Latvijas, kuri cīnās par festivāla gardākā burgera titulu.
Pasākuma laikā apmeklētājiem ir iespējams nogaršot dažādus burgerus, vērot kulinārijas sacensības, apmeklēt grilēšanas meistarklases. Tradicionāli tiks noteikts arī "Festivāla labākais burgers", ko vērtēs žūrija.
Tāpat pirms festivāla norisinās burgeru ātrēšanas sacensību dalībnieku atlase, bet festivāla laikā 12 ātrākie dalībnieki cīnīsies par titulu "Latvijas ātrākais burgeru ēdājs". Atlase notiek katru darba dienu no plkst. 14 līdz 17 Stabu ielā pie festivāla dalībnieka "Meaet Daddy".