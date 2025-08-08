Slavenības
Šodien 21:22
FOTO, VIDEO: “Spicītes” Reiniks atgriežas uz Ozola t-krekla “Positivus” festivālā
Dižākais reperis Latvijas uzņēmēju vidū – par Ozolu dēvētais Ģirts Rozentāls – no sava tirdzniecības kioska “Positivus” festivālā nosūtījis unikālu sveicienu dziedātājam Laurim Reinikam.
Sveiciens pasniegts oriģinālā veidā – ar īpaši drukātu T-kreklu, kuru rotā fotogrāfija no Reinika agrīnajām jaunības dienām. Šī vizuālā odiseja rotā Ozola jaunākās T-kreklu sērijas dizainu, kas turpina nostalģijas pilnu līniju — pēc pērn zibenīgi izpirktajiem krekliem ar estrādes leģendu Žoržu Siksnu un pirms pieciem gadiem izlaistajiem T-krekliem ar paša Ozola tēlu.
Ozola šī gada “festivāla hits” – T-krekls ar Reinikam veltīto attēlu – tapis, izmantojot foto no reiz populārā bērnu žurnāla “Spicīte” vāka.
