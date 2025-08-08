Mūzika
Šodien 15:55
Notver savu labāko "Positivus" mirkli un laimē balvas
"Positivus" nav tikai mūzika – tas ir mirkļu, emociju un piedzīvojumu kopums, ko katrs piedzīvo savā veidā. Šogad mēs aicinām festivāla viesus un fotogrāfus parādīt "Positivus" caur savām acīm, piedaloties fotokonkursā “Mans Positivus mirklis 2025”.
Atsūti savu labāko festivāla foto un piedalies cīņā par 50 € dāvanu biļeti no Biļešu serviss jebkuram no vairāk nekā 1000 pasākumiem un žurnāla “Kas Jauns” abonementu.
Fotokonkurss: MANS POSITIVUS MIRKLIS 2025
Vai tev izdodas vienā kadrā noķert visas festivāla emocijas? Mēs vēlamies redzēt tavas neaizmirstamākās "Positivus" atmiņas!
Kategorijas
- Apmeklētāji – festivāla viesi, kas mirkļus iemūžinājuši ar telefonu
- Profesionāļi – akreditētie mediju pārstāvji un fotogrāfi ar profesionālo tehniku
Meklējam:
- Patiesas emocijas un pūļa sajūsmu
- Ikoniskus brīžus uz skatuves
- Negaidītus momentus un festivāla maģiju
Svarīgi datumi:
- Foto iesūtīšana: 8.–15. augusts (līdz plkst. 23:59)
- Balsošana portālā Jauns.lv: 16.–22. augusts
- Uzvarētāju paziņošana: 25. augusts
Kā piedalīties:
- Sūti savu labāko foto uz positivus@jauns.lv
- E-pasta tēma: Positivus mirklis 2025
- Norādi: vārdu, uzvārdu un īsu foto aprakstu (līdz 20 vārdiem)