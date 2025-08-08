VIDEO: virsdiriģenti Klišāns un Teterovskis izpeldas "Dziesma Dejo. Deja Skan" uzveduma baseinā
Ģenerālmēģinājuma vakarā Mežaparka Lielajā estrādē valdīja radošs gars un arī rotaļīgs gars — virsdiriģenti Mārtiņš Klišāns un Ints Teterovskis ne vien uzraudzīja mēģinājumu, bet arī simboliski “iemēģināja” 850 kvadrātmetrus lielo baseinu, kas tapis uzveduma “Dziesma Dejo. Deja Skan” ietvaros.
Ūdens šļakatas un prieka smiekli pavada šo simbolisko brīdi, kas vienlaikus iezīmē arī vienu no vērienīgākajiem scenogrāfijas elementiem šī gada dejas eposā “DÜNA”. Baseins simbolizē Baltijas jūru, kurā, kā stāsta uzveduma veidotāji, “ieplūst likteņupe Daugava” — šī metafora veido uzveduma centrālo tematisko asi.
Uzveduma scenogrāfs Aigars Ozoliņš norāda, ka ūdens ir bijis dabiska izvēle — gan kā simbols, gan kā emocionāls kods: “Ūdens ir pārbaudīta, emocijām un vērtībām bagāta šķautne. Ja ir Daugava, tad viņai kaut kur ir jāietek. Tā rodas arī jūra, kas šajā gadījumā parādās Mežaparka bruģētajā laukumā.”
No 8. līdz 9. augustam Mežaparka estrādē uz vienas skatuves satiksies vairāk nekā 8000 dejotāju, koristu un folkloras kopu no Latvijas un vēl 11 valstīm. Uzvedums “Dziesma Dejo. Deja Skan” notiks tikai dzīvās mūzikas pavadījumā, ko nodrošina Uģa Prauliņa vadītā mūziķu grupa. Komponists izveidojis mūsdienīgu, bet dejotājiem saprotamu skanējumu, kas palīdz izcelt katra priekšnesuma stāstu.