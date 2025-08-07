Supermodelei Gintai Lapiņai - otrs dēls
Amerikā dzīvojošā latviešu supermodele Ginta Lapiņa, kas ir attiecībās ar amerikāņu uzņēmēju Braienu Naitu, laidusi pasaulē otro dēlu.
Kā atgādina žurnāls "Kas Jauns", supermodele Ginta Lapiņa jau iepriekš saviem "Instagram" sekotājiem bija atklājusi priecīgo vēsti, ka šajā vasarā atkārtoti kļūs par māmiņu. Gintas un Braiena ģimenē aug dēls Aksels, kuram ir četri gadi. Nu 2025. gada 21. jūlijā ģimenei piepulcējies vēl viens puika – Leifs Lūkass Naits.
Ginta Lapiņa atklāj, ka pirmie trīs mēneši bijuši īpaši nogurdinoši: “Jutos ļoti piekususi, līdz pat tādai sajūtai, ka sāku uztraukties, vai mana enerģija vispār kādreiz atgriezīsies. Bet, tiklīdz sasniedzu ceturto mēnesi, viss atgriezās ierastajās sliedēs.” Šīs grūtniecības laikā Ginta saskārusies arī ar nelielu jutību pret noteiktiem ēdieniem: “Vienīgo reizi, kad man patiešām palika slikti, bija tad, kad Braiens gatavoja steiku. Gaļas smarža mani vienkārši izsita no līdzsvara.” Tāpat viņa atklājusi, ka šoreiz vairāk kārojušies saldumi – īpaši šokolāde.
Gan Ginta, gan Braiens paši uzauguši kopā ar brāļiem un māsām, tāpēc viņiem bija skaidrs, ka vēlas divus bērnus ar četru līdz piecu gadu starpību. “Es noteikti nebiju gatava agrāk,” viņa atzīst. “Mans padoms visiem – nesteidzieties! Katram ir savs laiks un savas iespējas.”