Smalkais stils. Cik saskaņoti ģērbjas ietekmīgi pašmāju vīri un viņu dāmas
Kad zināms politiķis vai uzņēmējs iziet sabiedrībā ar sievu, visu skatieni pievērsti daiļajam dzimumam. Kundzes to lieliski apzinās, tāpēc cenšas izcelties ar gaumīgu stilu un elegantiem aksesuāriem.
Grāmatas "Tavs garderobes plānotājs" autore stiliste Gita Šildere vērtē, cik saskaņoti pāri iziet cilvēkos.
Mākslas mecenāts Jānis Zuzāns ar draudzeni Ilzi Grīnbergu
Kunga stils ir elegants un atturīgs, kas izteikti kontrastē ar dāmas iespaidīgo tērpu, viņa priekšroku dod romantiskam koptēlam. Izsmalcināto kleitu, kura nevienu neatstāj vienaldzīgu, papildina ekskluzīvā Chanel Small Boy rokassomiņa 6400 ASV dolāru vērtībā.
Uzņēmējs Jānis Kols ar sievu Mārīti Kolu
Lieliska iedvesma faktūru un printu kombinēšanai koptēlā! Gan kunga tipiskās rūtis, gan dāmas punktotā blūze ir nezūdoša klasika. Aktīvie printi koptēlam piešķir dinamiku, turklāt pārdomātā pasteļtoņu krāsu gamma rada harmonisku iespaidu.
Uzņēmējs Uldis Pīlēns ar sievu Ilzi Pīlēnu
Lakoniski un gaumīgi! Ilzes koptēlā maskulīnas līnijas mijas ar elegantiem aksesuāriem un bēšu toni. Tas piešķir koptēlam perfektu izsmalcinātību. Klasiskā "Chanel 19" soma (cena no 7000 līdz pat 12 000 ASV dolāru (atkarībā no stāvokļa)). ir kolekciju vērts eksemplārs, kura vērtība tikai pieaug. Kungs ģērbies neitrāli un atturīgi, izceļot priekšplānā dāmu.
Politiķis Andris Ameriks ar sievu Gintu Ameriku
Klasiska stila iedvesmots koptēls. Dāmai izcila pasteļtoņu kombinācija vēsā gammā un nokrāsā. Ne visiem piestāv gaišie toņi, taču Gintas pārdomātā izvēle ir teicama. Un izraudzītajai 7000 dolāru vērtajai "Chanel Boy" somai lieliski piestāv "Louis Vuitton" vintage laiviņas. Bet kunga komplekts veidots ar nezūdošu aktualitāti un eleganci gan ikdienā, gan saviesīgos pasākumos.