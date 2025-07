Top jauna latviešu komēdija par laupīšanu – “Visiem vajag naudu”

"Filma “Visiem vajag naudu” runā par grūtībām, ar kurām saskaras daudzi jaunieši, saprotot, ka viņu sapņi un gaidas neatbilst realitātei. Mūsu mērķis ir izveidot jauneklīgu un huligānisku filmu, kas pieskaras varoņu pieaugšanas problēmām, taču dara to ironiskā, jautrā un izklaidējošā veidā. Filma ir stāsts par to, kā pārvarēt godkāri un lepnību, gūt piepildījumu no mazām lomām un atrast mīlestību visneparastākajos apstākļos," stāsta režisors Kristiāns Riekstiņš.