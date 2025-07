Princese Ketrīna pirmo reizi uzvelk "Dior" tērpu. Lūk, kāpēc!

Maigi rozā tērpam, kurā Ketrīna sagaidīja Francijas prezidentu, iedvesma gūta no Kristiāna Diora slavenā 1947. gada "Jaunā tēla". Tas apvieno žaketi ar izteikti sašaurinātu jostasvietu un paplatinājumu gurnu rajonā, kas kombinēta ar kupliem svārkiem. Šis tērpa fasons toreiz satricināja franču sabiedrību, iezīmējot Otrā pasaules kara beigu posmu ar sievišķīgi šmaugu vidukli un elegantiem svārkiem, kas darināti no grezna vilnas krepa auduma. Princese Ketrīna savu koptēlu bija papildinājusi ar zīmola “Jess Collett” cepuri, princesei Diānai piederējušiem auskariem un trīs rindu pērļu kaklarotu no karalienes Elizabetes II kolekcijas.