Viņš atkal grib bērnu! Pēc neveiksmīgajām attiecībām ar meitu Toms Krūzs vēlas sākt visu no sākuma

Runā, ka Holmsa aizgājusi no Krūza vēl pirms aktieris paspējis tolaik piecus gadus veco meitu Suri pilnvērtīgi iepazīstināt ar scientoloģijas baznīcu. 2012. gadā Toms filmējās Islandē, kad Keitija viņam piezvanīja un paziņoja, ka vēlas šķirties un aizvest meitu prom no Losandželosas un Scientoloģijas slavenību centra – viesnīcas tipa kompleksa, kurā viņi tolaik dzīvoja. Pastāv aizdomas, ka Toms piekritis Keitijas prasībām par aizbildnību, lai izvairītos no scientoloģijas baznīcas iesaistīšanas tiesvedībā, jo sievastēvs bijis augsta līmeņa advokāts.