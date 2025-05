Pirmo reizi apciemojot savu jaundzimušo meitu, Dāvids Krūmiņš esot atnācis tukšām rokām

“Tas varbūt ir muļķīgi no manas puses, bet es gaidīju, ka viņš man vismaz uzdāvinās ziedus. Parasti jau tā ir, ka vīrs pie dzemdību nama sagaida ar ziediem. Nu labi, viņš man nav vīrs, bet tomēr bērna tēvs. Varēja pateikt paldies, ka piedzemdēju viņam meitu, bet laikam no tā cilvēka to nevar sagaidīt. Viņš varēja vismaz kaut ko atnest Klārai… Es kaut ko gaidīju, bet noteikti ne to, ka viņš atnāks ar tukšām rokām,” rūgtumu neslēpj Arnita.