Sākas Kannu kinofestivāls – 22 filmas sacenšas par Zelta palmas zaru

22 filmu vidū, kas cīnīsies par galveno balvu, ir Vesa Andersona "The Phoenician Scheme" ("Feniķiešu shēma"), Ričarda Linklatera "Nouvelle Vague" (Jaunais vilnis"), Linnas Ramsijas "Die, My Love", Joahima Trīra "Sentimental Value", Kellijas Raikārtas "The Mastermind", Olivera Hermanusa "The History of Sound", Žiljas Dikurno "Alpha" un Džafara Panahi "A Simple Accident".