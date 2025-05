Balti, bagāti un nobijušies. Seriāla "The White Lotus" recenzija

Pirmās sezonas darbība notika Havaju salās, otrās – Sicīlijā, bet trešā mūs kopā ar «Baltā lotosa» viesiem aizved uz Taizemi. «Bagāžā» līdzi ir arī pirmo divu sezonu zvaigzne Tanja, kuru atveidoja lieliskā Dženifera Kūlidža un kuras bojāeja daudziem seriāla faniem sagādāja milzu sirdssāpes. Paldies dievam, «Baltā lotosa» veidotāji ir apveltīti ar pārāk labu gaumi, lai pieceltu aizgājēju no miroņiem, bet notikumus Tanja ietekmē pat no aizsaules – Taizemē tiekas labbūtības meistare Belinda (Nataša Rotvela) no pirmās sezonas, kurai Tanja bija solījusi atbalstu sava SPA izveidei, un Tanjas atraitnis Gregs (Džons Grīss), kurš kļuvis par Geriju, ar jauniņu modeli pie sāniem dzīvo Taizemē un tēlo, ka nepazīst Belindu. Šādi viņš nekavējoties piepulcējas to varoņu pulkam, kas glabā kādu vairāk vai mazāk šausmīgu noslēpumu, un spriedze turpina pieaugt.