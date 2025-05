1685 kilometri divās dienās! Mūziķis Artūrs Jauntēvs ar motociklu apbrauc apkārt Latvijai, godinot Neatkarības deklarācijas gadskārtu

Dienasgrāmatas fragmentos viņš raksta: "Latgales zemesceļi kā dzeja – līkumoti, klusi un sakopti, gluži kā neatklāta pasaule tepat Latvijā." "Sasniegt Brīvības pieminekli pēc šāda ceļa bija kā izlaist elpu un pateikt sev: es to izdarīju. Par Latviju." "Pēc Ventspils beidzās benzīns, bet pretimbraucošs autovadītājs bez vilcināšanās palīdzēja – tādi brīži atjauno ticību cilvēkiem." "Jūtu, kā katra šī diena ir kļuvusi par daļu no Latvijas ainavas, katrs ceļa posms ir jauns atklājums, kas man ļauj saskatīt to, kas mūsu zemē ir vislielākās vērtības – tās ir tās klusās un patieso spēku apliecinošās vietas."

"Tas bija ceļojums, kas pārsniedza robežas – ne tikai ģeogrāfiski, bet arī emocionāli. Kāds brīdis ceļojuma laikā man bija jāsaprot, ka nav svarīgi, cik liels ceļš vēl priekšā – svarīgākais ir ceļot ar sirdi."