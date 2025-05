"Esmu avantūrists!" simtgadnieks Jānis Danoss par risku, mazmazbērniem un Tautas fronti

Jānis Danoss ir gatavs dot piemērus, kā ikdienā izvairīties no stresa: “Vajag koncentrēt savu intelektuālo kapacitāti. Stress ir normāls stāvoklis, lai aktivizētu visas savas spējas. Bet baidīties nedrīkst, jo baiļu sajūta traucē. Pārvarēt bailes ir ikdienas pienākums, kas jāiemācās,” viedumā dalās seniors, kas pats bērnībā dikti baidījies no augstuma un uguns. “Es sevi speciāli trenēju – līdu augšā kokos, lai tiktu vaļā no bailēm no augstuma, bet no uguns bailēm atbrīvojos, kad pērkona laikā gāju siena šķūnī gulēt. Baiļu pārvarēšana, starp citu, arī ir viens no manas ilgmūžības pamatiem. Bailes ir tās, kas mūs ieved vislielākajās nepatikšanās. Un, kā jau teicu, labāk ir riskēt...”