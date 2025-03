Festivālā "Positivus" uzstāsies britu mūzikas zvaigzne Rag'n'Bone Man

Jaudīga, dvēseliska un neaizmirstama – tāda ir Rag’n’Bone Man balss! Britu dziedātājs, īstajā vārdā Rorijs Čārlzs Grehems, izšāvās mūzikas virsotnēs ar megahitu “Human”, kas iekaroja pasaules topus un ieveda viņu blūza, soula un hiphopa apvienojuma elitē. Viņa debijas albums “Human” (2017) kļuva par desmitgades visātrāk pārdoto debijas albumu Lielbritānijā. Pēc tam sekoja albums “Life by Misadventure” (2021), kas arī sasniedza topu virsotnes un pērn izdots arī jaunākais albums “What Do You Believe In” (2024). Viņa koncerti ir enerģijas un emociju uzlādēti – šī nav tikai mūzika, tā ir pieredze, kas aizskar katru dvēseles stīgu.