Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - sirdi plosošs stāsts, Lesijas piedzīvojumi un biogrāfiska drāma

Tas ir stāsts par parastu cilvēku – britu mākleri Nikolasu Vintonu, kas Otrā pasaules kara priekšvakarā palīdzēja izglābt simtiem Čehoslovākijas bērnu no nacistu iebrukuma. Piecdesmit gadus vēlāk, 1988. gadā, Nikiju joprojām vajā to bērnu liktenis, kurus viņš nebija spējis evakuēt uz Angliju. Līdz kādā BBC televīzijas raidījuma tiešraidē viņš tiek iepazīstināts ar dažiem no izdzīvojušajiem, tagad jau pieaugušajiem bērniem, un viņš beidzot sāk mācīties sev piedot.