Festivāls "Rīgas Ritmi" svinēs 25 gadu jubileju ...

Savukārt Maestro Raimonda Paula melodijas apkopotas projektā, kurā tekstus angļu valodā tām sarakstījis starptautiski atzītais amerikāņu dziesmu autors Gordons Pogoda. Tos izdziedās spēcīgās balss īpašniece Šeina Stīla, kura arī pati ir dziesmu autore, kā arī Ņujorkas Brodvejas teātru un TV seriālu aktrise. Viņa filmējusies tādos arī Latvijā zināmos seriālos kā “The Sopranos” un “The Penguin”, bet viņas vokāls dzirdams filmās “Hairspray”, “In the Heights”, “The Bourne Identity” un “Sex and the City 2”. Stīla arī sadarbojusies ar tādām mūzikas zvaigznēm kā Mobijs, Rianna, Kellija Klārksone, Beta Midlere, Kriss Boti un grupa “Snarky Puppy”.