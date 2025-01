"Viņš man visu izstāstīja!" - Guntars Račs beidzot sazinājies ar savu 39 gadus veco dēlu

Kādreizējās Liepājas teātra aktrises Vēsmas Lēvaldes dēls Dāvids Lēvalds no bērnudienām regulāri dzirdējis radinieku runas par to, ka viņa tēvs ir mūziķis Guntars Račs. Pat vēl vairāk – viņš atradis dokumentu, kas šo faktu apliecina: 15 gadu vecumā Dāvids nejauši pie ģimenes ārsta ieraudzījis savu pašu pirmo dzimšanas apliecību, un tajā viņa uzvārds bijis Račs, savukārt tēva ailītē melns uz balta bijis rakstīts – Guntars Račs. Intervijā žurnālam "Kas Jauns" Dāvids atklāja, ka mazotnē viņu adoptējis un paņēmis savā uzvārdā mammas vīrs, kurš audzinājis un lolojis viņu kā paša bērnu, līdz ar to Dāvids vienmēr juties, ka dzīvo pilnvērtīgā ģimenē. Kad atrastās dzimšanas apliecības sakarā viņš pusaudža vecumā vērsies ar jautājumiem pie mammas, viņa bijusi nerunīga, centusies izvairīties no tiešas atbildes, un turpmāk Dāvids par mulsinošo “tēvu” tēmu viņu vairs nebija tincinājis. “Zinu tikai, ka par to – ka mans tēvs ir Guntars Račs – daudzi radinieki runā un izsakās. Un Raču ģimene man, starp citu, ir ļoti labi pazīstama. Taču nevis Guntara Rača, bet gan viņa brāļa – astrologa Andra Rača – ģimene. Jo Andris Račs bija vedējs kāzās manai mammai Vēsmai un tētim Aigaram, kurš mani audzināja. Izskatās, ka otrs brālis šajā stāstā kaut kur “nolēca”. Bet ar Andri man ir labas attiecības, bērnībā ar Andra ģimeni daudz dzīvojāmies. Acīmredzot tad bijām tuvi. Īstenībā jau tolaik bija dīvaini, jo par Simonu, kas ir Andra meita, omes sacīja, ka viņa ir mana māsīca. Es teicu, ka tā jau gan nesanāk. Nezinu, kā tur ar to otru brāli, jo ar viņu nekad dzīvē neesmu runājis,” pirms mēneša stāstīja Dāvids, kurš nu var sacīt pretējo – tēva un dēla saruna ar Guntaru Raču par radniecību un ģimenes lietām beidzot ir norisinājusies.