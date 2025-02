Pāvels Petkuns - Daugavpils supervaronis, kas apprecēja pornozvaigzni

Parkūrs ir Pāvela pilnas slodzes darbs, viņš ar to pelna sev iztiku, piedalījies arī dažās filmās. Petkuns jau 16 gadu vecumā devās uz Ameriku, kur gribēja piepildīt savu sapni. “Ne velti Ameriku dēvē par iespēju zemi, tāpēc arī te ierados. Šeit var darīt daudz, te ir filmas, te ir lielāka parkūru komūna. Te varu darīt to, ko mīlu, turklāt vietā, kur cilvēki to novērtē un atbalsta,” norāda Pāvels, bet saka: “Amerika noteikti dod vairāk iespēju – kaut vai tāpēc, ka te ir vairāk cilvēku. Taču savu sapni var piepildīt jebkur. It sevišķi tagad, kad ir internets, kad var pat sēdēt bunkurā un taisīt video.”