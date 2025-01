Kaspars Daugaviņš pēc karjeras beigšanas izbauda māju sajūtu un plāno stāties augstskolā

Vaicāts, vai kādā brīdī nenodomāja, vai tik nav pārsteidzies ar paziņojumu par aiziešanu no lielā hokeja, viņš pārliecināti atbild: “Neko nenožēloju. Tālāk vilkt, domāju, būtu baigi smagi. Negribējās nonākt situācijā, kad kaut kas jānožēlo vai kad no halles iznes... Savu esmu atdevis hokejam, un tagad ir laiks atpūsties. Nav ne jausmas, ko darīšu tālāk. Vispirms drusku pabaudīšu brīvo laiku, atpūtīšos. Gan jau no tā sporta nekur tālu neaiziešu, kā jau daudzi bijušie hokejisti. Bet ir tāds patīkams noskaņojums, domājot, kas tad man būs priekšā. Mēģinu pagaidām saprast, ko vairāk gribētu darīt. Konkrēta plāna šobrīd vēl nav. Viens no pirmajiem punktiem – vēlos iegūt augstāko izglītību. Tas, manuprāt, ir jāizdara obligāti. Tas ilgu laiku bija viens no maniem mērķiem, gribēju pat mēģināt apvienot, bet pārāk grūti bija savienot spēlēšanu ar izglītošanos. Tās programmas, ko gribēju, nepiedāvāja iespēju studēt tālmācībā,” atzīst Daugaviņš.