Kevins skatījās gangsteru filmu – vai tā bija īsta? Fakts, kas pārsteidz Ziemassvētku klasikas "Viens pats mājās" fanus

"Angels with Filthy Souls" kļuva par tik neaizmirstamu elementu, ka turpinājumā "Viens pats Ņujorkā" tika uzņemts jauns fragmenta turpinājums ar nosaukumu "Angels with Even Filthier Souls". Šajā epizodē Kevins atkal izmanto filmu, lai izjokotu Plaza Hotel darbiniekus un liktu viņiem noticēt, ka istabā ir bruņots gangsteris.