Svini kā zvaigzne: idejas svētku tērpiem demonstrē Holivudas aktrises

Austrāliešu aktrise ir viena no tām slavenībām, kura nekautrējas iziet sabiedrībā jau reiz vilktās drēbēs, kā, piemēram, šajā "Louis Vuitton" zīmola blūzē no 2022. gada kolekcijas. Viņa pieskaņojusi to ādas biksēm.