Kā pēc 18 gadiem izskatās Ziemassvētku filmas "Brīvdienas" aktrise, kura attēloja Džūda Lova meitu Sofiju

Kā liela Ziemassvētku fane, Mifija mīl būt daļa no cilvēku svētku atmiņām un pieredzēm visā pasaulē. "Man tas šķiet neticami. Es un mans tētis neapzinājāmies, cik liela filma būs mājās. Tāpēc pēc gandrīz 20 gadiem saņemt ziņas no cilvēkiem, kuri joprojām to gaida kā Ziemassvētku tradīciju, kad viņi atgriežas mājās pie ģimenes un skatās to - tas mani pārsteidz. Tas ir pilnīgs neprāts, un man tas patīk. Es mīlu būt mazliet daļa no cilvēku Ziemassvētku tradīcijām. Man tas šķiet tik jauki."