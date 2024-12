Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - psiholoģisks japāņu trilleris, austrāliešu kriminālseriāls un Ziemsvētku komēdija

Filma "Visu laiku labākais Ziemassvētku konkurss" ("The Best Christmas Pageant Ever") ir Ziemassvētku komēdija visai ģimenei. Herdmani ir seši brāļi un māsas, kuriem ir slava kā sliktākajiem bērniem pasaulē. Tomēr, kad viņi pārņem vietējo baznīcas svētku izrādi, viņi, iespējams, pārsteigs sabiedrību, parādot īsto Ziemassvētku jēgu.