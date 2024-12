"Noliku bērnus gulēt un sēdos pie šņabja pudeles," supermodele, kura pārdzīvoja alkohola atkarību, 60 gadu vecumā izskatās uz 40!

Arī sejas kopšanai ir skaidra shēma, pie kuras modele pieturas diendienā. No rīta un vakarā viņa attīra ādu ar putām ar augļu fermentiem, kas saudzīgi noņem jebkādus netīrumus. Pēc tam tiek izmantoti krēmi vai serumi ar peptīdiem, kas dod atjaunojošu efektu. Eleonora uz ielas neiziet bez saules aizsarglīdzekļa ar SPF, un, jo augstāks aizsardzības faktors, jo labāk. Savukārt vakaros viņa izmanto nakts krēmu ar spēcīgu A un C vitamīna kompleksu, kas paredzēts mitrināšanai un pigmenta plankumu neitralizēšanai. Periodos, kad ādai nepieciešama īpaša kopšana, īpaši pirms filmēšanas, Eleonora pieturas pie īpašas uztura sistēmas un gatavo sev svaigi spiestas sulas. "Uzskatu, ka vislabākā sejas kopšana mājas apstākļos ir tas, ko jūs ieguldāt savā ķermenī. Ja man tuvojas svarīgs pasākums un manai ādai ir nepieciešami papildspēki, sulu sāku taisīt četras reizes dienā, ar lielu daudzumu kurkumas, ingvera, ķiploku, zaļajiem lapu dārzeņiem un gurķiem," ar neparasto recepti dalījās Makfersone, norādot, ka pievieno šim maisījumam īpašu eliksīru no sava "Buti" zīmola. "Es ievēroju atšķirību, kāda izskatās mana āda jau pēc nedēļas!" apgalvo modele.