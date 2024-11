Raivis Dzintars kļuvis par psihoterapeitu...

“Kāpēc šī lapa? Savā profesionālajā dzīvē esmu bijis skolotājs, žurnālists, organizācijas vadītājs un valsts amatpersona. Tas nozīmē arī sarunas ar neskaitāmiem cilvēkiem – domubiedriem, oponentiem, simpatizējošiem, naidīgiem... Šo lapu izveidoju, lai runātu un domātu kopā ar jums – par kopīgo, unikālo un vēl neizdibināto. Un darītu to neatkarīgi no tā, kādās lomās esam ikdienā. Jo ir kaut kas dziļāks par šīm lomām,” paskaidrojis Saeimas deputāts, piebilstot: “Arī pats pēdējos gados esmu aizrautīgos šī dziļākā meklējumos. Jau ceturto gadu profesionāli apgūstu psihoterapijas virzienu – geštaltterapiju. Vienlaikus esmu attālināti apguvis pasaules vadošo universitāšu (Pensilvānijas, Jeila, Kembridžas, Hārvarda, Toronto un citu) piedāvātos kursus un specializācijas programmas psiholoģijas, psihoterapijas un konsultēšanas jomās, vairojot priekšstatu par to, kas par cilvēka dabu zināms zinātnei.”