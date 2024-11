Aktrise Sidnija Svīnija atklāti par Holivudas aizkulisēm: sieviešu atbalsts ir tikai fasāde

Aprīlī ilggadējā kino producente Kerola Bauma izteicās kritiski par Svīnijas izskatu un aktiermeistarību. Diskusijas laikā Bauma teikusi: "Ir viena aktrise, kuru visi tagad mīl — Sidnija Svīnija. Es gribēju uzzināt, kas viņa ir un kāpēc visi par viņu runā. Es skatījos šo neskatāmo filmu ("Anyone, but you") — piedodiet tiem, kuriem šī filma patīk —, kurā viņi ienīst viens otru, un nesapratu šo meiteni. Viņa nav skaista. Viņa nemāk tēlot. Kāpēc viņa ir tik populāra?'"