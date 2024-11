Kas noticis ar šo 90. gadu smukulīti? Savulaik populāro aktieri nevar atpazīt

Pārejot uz kinolomām, Ričards Griko piedalījās filmā "If Looks Could Kill", kurā viņš atveidoja vidusskolnieku, kuru kļūdaini notur par slepenu aģentu (ne Bukeru). Filmas sižets bija piedzīvojumiem bagāts, bet tas neizpelnījās plašu popularitāti, nopelnot vien 7,7 miljonus ASV dolāru, kamēr tās budžet bija 12 miljoni. Interesanti, ka filmas sižets un Griko varonis izraisīja diezgan krasas emocijas - daži skatītāji pat vēlējās varoņa nāvi.