"Bail palikt vienai ar 600 eiro pensiju," Pugačova pēc ilgāka laika publicē foto un komentē jaunākās baumas par savu ģimeni

Aļona Kravets arī paziņojusi, ka "Pugačova ir traģiski vientuļš cilvēks". "To izmantoja visi vīrieši. Un Galkins bija pirmais, kas viņu iesauca savā mājā. Mēs visi zinām, ka Galkins izveidoja šo ģimeni, lai piesegtu, paši saprotat, ko. Par to Krievijā vienmēr nav gribējuši runāt, bet tagad vispār draud pants par propagandu... Tomēr pat tik fascinējoša laulība, kā es sapratu no saskarsmes ar Allu, viņai ir labāka par totālu vientulību. Tā ka uz jautājumu, kas bez naudas notur Pugačovu ar Galkinu, atbildēšu: pirmkārt, ģimene un bērni. Otrkārt, bailes 75 gadu vecumā palikt vienai svešā valstī," uzskata Kravets.