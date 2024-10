Vīrs miris, pati apmaldījusies mežā – Pamela izdzīvo pateicoties sava suņa uzticībai

Intervijā Pamela sacīja, ka 13. oktobrī viņa un Džons devās pastaigā ar saviem suņiem pa takām aiz savas mājas. Viņi staigāja pa vienu un to pašu taku vairāk nekā divas desmitgades. Vēlāk varas iestādes paskaidroja, ka "pastaigas laikā viņi noklīda no takas, un tad Džons nokrita un nevarēja piecelties. Nevienam no viņiem nebija līdzi mobilā tālruņa, un Pamela devās meklēt palīdzību, taču apmaldījās mežā un nevarēja atrast ceļu atpakaļ uz mājām."