Viņa varēja kļūt par lielu zvaigzni! Holivudas aktrisei nācās pārtraukt aktiermākslu pēc apprecēšanās ar kulta līdera dēlu

Lenca sacīja, ka vispārējais vēstījums bija: "Tev vienkārši tas ir jādara. Vienkārši dari to. Tas ir tavs pienākums, tā ir tava sievas loma. Tavas emocijas ar laiku sakārtosies, ja tu to darīsi pietiekami bieži. Ja to darīsi pietiekami ilgi, tu galu galā atradīsi veidu, kā to izbaudīt. Tu atradīsi veidu, kā justies saistītai." Šis grafiks būtībā tika izveidots viņas vīra vajadzībām.