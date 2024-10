Kamerona Diaza atzīst, ka nekas nevarēja mainīt viņas lēmumu pamest Holivudu

"Es dievinu būt mammai. Tā ir labākā, labākā, labākā manas dzīves daļa," Diaza sacīja 2020. gada Instagram tiešraidē kopā ar "Who What Wear" izpilddirektori Ketrīnu Paueri. "Es esmu tik pateicīga un tik laimīga, tas ir vislabākais, un man ir tik paveicies to darīt kopā ar vīru, un mums ir fantastisks laiks. Esmu sajūsmā."