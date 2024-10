Ne tikai brāļi Menendezi: šausminošas slepkavības, kas iedvesmojušas populārus seriālus

Dīdī Blanšāra gadiem ilgi manipulēja ar apkārtējiem, liekot viņiem domāt, ka viņas meita Džipsija ir smagi slima. Dīdī apgalvoja, ka Džipsijai ir dažādas slimības, tostarp leikēmija, muskuļu distrofija un garīgā atpalicība, tādējādi piespiežot viņu dzīvot ratiņkrēslā un būt atkarīgai no medikamentiem un mātes palīdzības. Tas viss notika, neskatoties uz to, ka Džipsija bija vesela. Dīdī izmantoja situāciju, lai gūtu emocionālu un finansiālu labumu, saņemot ziedojumus, labdarības atbalstu un sabiedrības simpātijas. Tomēr, kad Džipsija pieauga, viņa sāka apšaubīt savas mātes uzvedību un galu galā sāka plānot, kā atbrīvoties no šīs kontroles.