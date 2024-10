Skat, kā jau paaugušies Aleksandra Samoilova dēli!...

Aleksandram, atvadoties no sportiskās karjeras, psiholoģisku atbalstu sniedz ģimene. Un arī pats sev izvirza jaunus mērķus: “Protams, ka ir grūti pielikt punktu karjerai, ja esi to darījis 25 gadus. 39 gados vēl esmu jauns kā vīrietis, bet pludmales volejbolā jau veterāns. Morāli ir grūti, bet ar to sastopas visi profesionālie sportisti. Esmu pārorientējies, izvirzu sev citus mērķus, kurus cenšos īstenot ar pilnu enerģiju un atdevi. Man ir ļoti svarīgi, lai ir sievas atbalsts. Lai mājās ir miers, patīkama atmosfēra un mīlestība, un neko citu jau vīrietim vairs nevajag!”