Noklausies - ar jaunu dziesmu fanus iepriecina Kaspars Markševics

"Neizbēgams process mūsu dzīvē ir savstarpējās attiecības. Kāda ir saticīgas un ilgas dzīves laimes formula? To katrs meklējam un atrodam, gūstot pieredzi no piedzīvotā. Jaunais laikmets ir neprātīgi straujš, prasīgs un skarbs. Notikumi, sarunas un tikšanās mijas viena pēc otras tik veikli, ka nereti, izdziest no prāta kosmiskā ātrumā. Skaistas atmiņas ir mūsu lielākais dārgums. Neapdomīgi pasakot vai, tieši otrādi, noklusējot, ir tik viegli otru sāpināt, pašam pat to neapzinoties. Pieņemt, piedot, palaist, saprast un cienīt vienam otru ir jaunā laikmeta cilvēcības pamatā. Mazām, sirsnīgām un vienkāršām lietām ir arvien lielāka nozīme. Meklējot savu būtību - runāt un ieklausīties, pieskarties un mīlēt, tvert dzīves plūdumu viegli, lai neizgaist un neizdziest," saka Kaspars.