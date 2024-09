"Samulsu... šī sieviete nav bomzis..." Latvijas rakstnieku šokē kaimiņienes lūgums pēc palīdzības

"Paldies, ka rakstāt par to! Šis klusums par notiekošo ir šausminošs. Skaidrs, ka parasts cilvēks neko daudz nevar mainīt. Bet vismaz norādīt uz absurdu var," raksta Dace. Dzintra informē: "Esmu maksājusi par zālēm un pamperiem vecām dāmām aptiekā, jo viņām nepietika naudas..." "Tikai šodien sāka aizdomāties/pamanīt? Ar gadiem paliek arvien sliktāk... Kamēr nabadzība neklauvē pie durvīm, dzīvojam savā burbulī, domājot – ja tev viss ir kārtībā, tad arī citiem. (Lai to izdarītu, tiešām jābūt aklam un kurlam, atvainojos)," kategorisks ir vēl kāds soctīkla lietotājs. "Mums Latvijā ir labas lietas, ne pārāk labas un sliktas. Slikti ir tas, ka valsts pārāk maz rūpējas par cienīgām vecumdienām, un tas ir fakts. Par to ir jārunā, un labi, ka jūs par to runājat," secina Anna.