VIDEO: kurš kuru? Britus sajūsmina dramatiska lapsas un žurkas cīņa

Jānorāda, ka Londona jau ilgstoši cīnās ar žurku un lapsu invāziju pilsētā, jo to skaits pēdējos gados ievērojami pieaudzis. Saskaņā ar London Wildlife Trust datiem Londonā ir aptuveni 10 tūkstoši lapsu, kas regulāri novērotas pilsētas teritorijā. Tikmēr arī žurku populācija Lielbritānijā pēdējo mēnešu laikā ir pieaugusi, un vairāki iedzīvotāji ziņo, ka netālu no atkritumu tvertnēm manījuši milzīgus sugas īpatņus. Lielbritānijas kaitēkļu kontroles asociācija (BPCA) norāda, ka gada pēdējos trīs mēnešos par 115 procentiem pieaudzis to cilvēku skaits, kuri interneta vietnēs meklē padomus žurku apkarošanai.