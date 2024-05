"Baznīcā man ir labi!" - Kārlis Streips jau 30 gadu ir mācītāja asistents

Līdz ar liegumu doties pie dievgalda tajā pašā dienā Kārlis Streips izlasījis priecīgu ziņu, ka misionārs Ardens Haugs no Amerikas dodas uz Rīgu, lai atjaunotu Svētā Glābēja Anglikāņu draudzi. “Luterāņiem un anglikāņiem ir tā dēvētais Porvo līgums, kas ļauj mācītājiem no vienas draudzes kalpot arī otrā draudzē ar izietu apmācību un atļaujām. Mums pa šo laiku, kopš atjaunota Anglikāņu draudze, bijuši četri mācītāji, kas visi nākuši no luterāņu pasaules, – Ardens Haugs, Juris Cālītis, Jāna Jēruma-Grīnberga un Elīza Zikmane,” informē žurnālists un palepojas: “1992. gada beigās es kļuvu par vienu no Svētā Glābēja Anglikāņu draudzes dibinātājiem. Ļoti daudzi no mūsu draudzes cilvēkiem rotē, bet es esmu no tiem laikiem palicis vienīgais. Jau no draudzes dibināšanas mācītājs mani lūdza asistēt dievkalpojumos. Pāris reižu viņš mani mudināja vadīt dievkalpojumu. Es nevaru vadīt dievgaldu, jo neesmu ordinēts mācītājs. Tādos gadījumos liturģijā paredzēts jēdziens – dziesmas un lūgšanas, kas ir būtībā tas pats dievkalpojums, bet bez sakramenta. Un to es esmu darījis. Daudz biežāk esmu asistējis mācītājam – lasīt psalmus, asistēt dievgaldā. Tā tas arī bija nesen ar mācītāju Kārli Žolu, kad viņam bija sprediķis un viņš vadīja dievgaldu, bet es asistēju šajā procesā.”