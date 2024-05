Trīs foršas tematiskās skolēnu ekskursijas Rīgā

Neviens nav “nopelnījies”, nevienam negribas “sadot”, bet gribas vienkārši ar draugiem pašaudīties un uzspēlēt kariņu bez zilumiem, ķēpāšanās un smagām ieroču replikām kā tas ir airsoftā? Ideāls risinājums ir lāzertags. Šāda klases ekskursija ir piemērota ne tikai vidusskolēniem un 5. – 9. klasei, bet arī sākumskolas un pat bērnu dārza audzēkņiem, jo lāzertagu ir iespējams spēlēt pat no 4 gadu vecuma. Kāpēc? Tāpēc, ka lāzertags neatstāj nekādas pēdas – par to, ka spēlētājam ir trāpīts, viņš uzzinās no skaņas signāla un vieglas vibrācijas, ko rada aprīkojuma sensori, un no tā, ka viņa ierocis izslēdzas.