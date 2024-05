"Dažkārt gribas peldēt pret straumi," - Dailes teātra jaunā zvaigzne Madara Viļčuka par dzīvi, skatuvi un saviem elkiem

Ir tāds teiciens – neliec visas olas vienā groziņā, ja? Un es smeļos piemērus no vairākiem. Katru reizi par svarīgu kļūst kas cits. Jēdziena “elks” būtību vēl neesmu sapratusi un sajutusi. Šī kultūra man ir sveša. Katram pašam jāatrod savs ceļš. Bet tajā pašā laikā "Meistara un Margaritas" pirmizrādē klausos režisora runu un vienā milisekundē apjēdzu, ka pie viena pleca stāv Ieva Segliņa, bet pie otra – Ilze Ķuzule... un atgriežos laikā, kad biju divpadsmitgadīga meitene, acīs sariešas asaras par to, ka tagad dzīvoju dzīvi, par kuru tad pat iedomāties nevarēju. Tātad laikam tomēr es dzīvoju starp saviem elkiem. Es taču katru dienu sveicinos ar Artūru Skrastiņu! Vai to vispār var iedomāties?! Tas taču ir āāāāāāāā!