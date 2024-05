Diktatore ar Vinsletas seju. Seriāla "The Regime" recenzija

Ja rūpīgāk papēta personālijas «Režīma» komandā, tad ātri vien nākas secināt, ka seriālam ir pamatīgas mākslinieciskas ambīcijas. Seriāla radītājs un scenārija autors Vils Treisijs ir strādājis arī pie viena no visvairāk apbalvotajiem pēdējo gadu seriāliem «Pēctecība». Aktieru vidū ir vairākas amerikāņu, Eiropas kino un TV manītas sejas. Seriāla mūzikas komponists ir Aleksandrs Desplē. Divu «Oskara» balvu laureāts noteikti ir viens no šībrīža vadošajiem ekrāna darbu komponistiem pasaulē. Viņš regulāri komponē mūziku Vesa Andersona filmām, kā arī sacerējis skaņceliņus Romāna Polaņska, Terensa Malika, Džordža Klūnija režisētajām filmām un vairākiem pēdējo desmitgadu ievērojamākajiem franču kino darbiem. Britu režisors Stīvens Frīrs, kurš ir režisors trijām no sešām sērijām, ir ne mazāks superstārs. Viens no retajiem režisoriem, kurš vienlīdz daudz atzinības guvis gan par savām komēdijām, gan drāmām, pēdējos gados vairāk pievērsies TV seriāliem. Starp viņa slavenākajām filmām var minēt «Filomenu», «Karalieni», kas atnesa Oskaru Helēnai Mirenai, un «Bīstamos sakarus». Ar pēdējo no nosauktajām viņš savu vārdu noteikti ir ierakstījis kino vēstures grāmatās. Atlikušo trīs sēriju režisore jaunzēlandiete Džesika Hobsa ir mazāk pazīstama, tomēr arī nav nekāda iesācēja. Viņa ir otra sērijām ražīgākā seriāla «Kronis» režisore. Īsumā ieskicējot iespaidīgo «Režīma» veidotāju komandu, lieki piebilst, ka šis ir seriāls ar brangu budžetu.