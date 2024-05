Mirdza Martinsone un Mārtiņš Vilsons pie leģendārās "Mirāžas" auto atminas 40 gadu vecus notikumus

"Mirāžas" automašīnas kopijas īpašnieks ir viens no Jelgavas auto muzeja "Anru motors" izveidotājiem Ruslans Grigarovičs. Viņš pērn, kad auto muzejam tuvojās 10 gadu jubileja, bet filma "Mirāža" svinēja savu 40 gadu jubileju, izveidoja šo automašīnu, kas īstenībā ir visparastākais "Ņivas" modelis. Tas ir pārveidots pēc fotogrāfijām, kadriem, radot precīzu auto kopiju tam, kāds redzams "Mirāžā". Spēkrats, ko redzējām filmā, kad kalnos to izripina no treilera, bija uzmeistarots tikai filmas vajadzībām – kā butaforija no finiera.